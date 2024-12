Confirmado: Oriente va con sus titulares en el clásico ante Blooming

Hay molestia en el equipo porque no han recibido ninguna respuesta a sus demandas y por ello no irán con el uniforme que exhibe a los sponsors del club. Pero sí estarán a la hora y en el lugar que el DT Joaquín Monasterio diga para encaminarse al Tahuichi y encarar este encuentro.

Más temprano, Monasterio desmintió que hubiera citado en algún momento a la reserva del club, como se anunció. Además, aclaró que, si no es el primer plantel, él tampoco se iba a presentar. De todas formas la situación comenzó a descomprimirse con la decisión de presentarse.

Como nunca en su historia Oriente vive un momento crítico, con jugadores que no cobran hace diez meses, con un presidente ( Ronald Raldes ) que pidió licencia y con un vicepresidente ( René Urioste ) que tampoco logró dar certidumbre al quedar al frente del club. La situación es difícil.

Ante esa desatención es que los jugadores optaron por no entrenarse en los días previos al partido, como ha venido sucediendo también en la previa a los anteriores encuentros del Clausura. Esta situación ya cobró factura: Jhon García se lesionó por la exigencia física realizada.

Le quedan cinco fechas al Clausura y en Oriente saben que si no presionan ahora no van a poder cobrar. El ambiente, en la interna del plantel, es difícil, pero, en algo hubo un acuerdo: “no podemos fallarle a la gente” se dijeron, en el entendido que saben que van a tener un pleno respaldo.