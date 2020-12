Congreso extraordinario de la FBF anuló la licitación de los derechos de Tv

Escucha esta nota aquí

Los 23 delegados presentes en el congreso extraordinario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) anularon el martes la licitación de los derechos de TV que el comité ejecutivo de la FBF que presidió interinamente Marcos Rodríguez adjudicó a la empresa Sports TV Rights por otros cuatro años (2021-2024).

Gustavo Camacho, asesor legal de la FBF informó que la licitación pasada quedó sin efecto, por el fallo constitucional emitido el 18 de agosto de este año. Esta resolución, además, reconoció a Robert Blanco como presidente del ente matriz y anuló todo el accionar del pasado comité ejecutivo, que comandó el congreso que eligió a Fernando Costa como nuevo titular de la Federación.

Con este antecedente, el congreso que se realizó en La Paz determinó realizar una nueva convocatoria para la adjudicación de los derechos de TV por los próximos cuatro años. El plazo para lanzar esta nueva licitación es de 10 días, según el comunicado de la FBF.

Los representantes de Sports TV Rights fueron esperados en la reunión de los dirigentes del fútbol nacional realice para que puedan exponer su propuesta para los próximos cuatro años, pero según la FBF se excusaron porque no habían previsto que la licitación lanzada en julio, de la cual fue la ganadora, se anulara. Se conoció que ante los hechos Sports TV Rights analizará el nuevo panorama y dará a conocer una postura en las próximas horas.

Esta empresa de tv tiene un contrato vigente con el fútbol nacional por 182 partidos y, en el caso de que éstos no se disputen, se estipula que la FBF debe pagar una multa de 13.500 dólares por partido no jugado.

El G6 no estuvo presente

Los delegados de los clubes Oriente Petrolero, Guabirá, Blooming, Royal Pari, Wilstermann y Bolívar) no estuvieron presentes en el congreso de La Paz. El denominado G6 no asistió para no dar legalidad al mandato de Fernando Costa, que para ellos es ilegal, por el amparo constitucional ganado por Robert Blanco.

Nada cambiará si se ratifica el amparo

Nada cambiará en el fútbol nacional si el Tribunal Constitucional de Sucre ratifica en los siguientes meses el amparo que ganó Robert Blanco en agosto pasado, según la versión del abogado Gustavo Camacho, asesor legal de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

La defensa de Blanco se encuentra pendiente de que esa instancia judicial ratifique el fallo que dio a conocer una sala en Santa Cruz, que en su momento le dio la presidencia de la FBF.

Para Camacho, si el tribunal de la capital ratifica el amparo, no habrá ningún problema por solucionar en el fútbol boliviano. “Para nada, no estaríamos en ningún problema si ratifican el fallo en Sucre”, dijo.

El abogado explicó que “el fallo que lograron en una primera fase tuvo una vigencia limitada por un comité ejecutivo, que luego ratificó la suspensión del señor blanco. No habría que retroceder nada”, ratificó.

Mary Carrasco, abogada de Robert Blanco, mencionó en su momento que, una vez que se ratifique el amparo, su cliente exigirá ser reconocido por la Federación y que todos los actos que se ejecutaron “quedarán nulos”, incluidos el congreso ordinario donde se eligió a Fernando Costa como presidente de la FBF.