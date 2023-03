Conmebol dará por primera vez premios por partido ganado en fase de grupos

La Conmebol anunció que distribuirá por primera vez premios por partido ganado en la fase de grupos de las Copas Libertadores y Sudamericana 2023 que arrancarán en abril.



"Los premios por partido ganado generarán encuentros más competitivos y torneos más atractivos", expresó su titular Alejandro Domínguez.



El premio por cada partido ganado en la fase de grupos de la Libertadores, el principal torneo de clubes del continente, será de 300.000 dólares, mientras que en la Sudamericana el monto asciende a 100.000 dólares, detalló la institución.



La matriz del fútbol sudamericano distribuirá alrededor de 301.000.000 de dólares en sus torneos de clubes en total, lo que significa un aumento de 57.000.000 de dólares en comparación con la versión 2022 (+21%).



El campeón de la Libertadores cobrará 18 millones de dólares y el de la Sudamericana percibirá 5 millones de dólares.



Por la fase de grupos de la Libertadores que empezará en abril el monto asciende a tres millones de dólares por club (seis encuentros) más un plus de 300.000 "al merito deportivo" por partido ganado.



Por octavos de final los premios ascienden a 1.250.000 dólares; cuartos de final 1.700.000 dólares; semifinal 2.300.000; subcampeón 7.000.000 y campeón 18.000.000 de dólares, en total 207.800.000 dólares.



En tanto, la Copa Sudamericana distribuye en la fase de grupos 900.000 dólares más un plus de 100.000 como mérito deportivo por partido ganado.



El sorteo de la fase de grupos para la Copa Libertadores-2023 está programado para el 27 de marzo en la sede de la Conmebol en Luque, ubicada en las afueras de la capital paraguaya.