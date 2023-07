Conmebol estableció los cruces para los playoffs de la Sudamericana

La nueva modalidad de los Playoffs ordena una eliminatoria antes de los octavos de final entre los segundos clasificados de cada grupo de la Sudamericana con el tercero de cada grupo de la Copa Libertadores.



La pugna será en partidos de ida y vuelta.



Los emparejamientos son los siguientes:



- Barcelona (ECU) vs Estudiantes (ARG)



- Ñublense (CHI) vs Audax Italiano (CHI)



- Patronato (ARG) vs Botafogo (BRA)



- Colo Colo (CHI) vs América MG (BRA)



- Libertad (PAR) vs Tigre (ARG)



- Corinthians (BRA) vs Universitario (PER)



- Sporting Cristal (PER) vs Emelec (ECU)



- DIM (COL) vs San Lorenzo (ARG).



A partir de octavos, que arrancará el 2 de agosto, la disputa será con el sistema vigente: eliminatorias a ida y vuelta, salvo la final que se jugará a partido único el 28 de octubre en el estadio Centenario de Montevideo.



Los cruces de los octavos de final quedarán determinados en el sorteo programado para el 5 de julio en la sede de la Conmebol, en Asunción.