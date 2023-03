Conmebol rindió homenaje a la selección argentina campeona del mundo en Qatar-2022

Los miembros de la selección argentina que ganó el Mundial de Qatar-2022 en diciembre recibieron el lunes un espectacular homenaje en la sede oficial de la Confederación Sudamericana de Fútbol en Asunción, previo al sorteo de la fase de grupos de las copas Libertadores y Sudamericana de 2023.



Centenares de hinchas argentinos y paraguayos se agolparon en las inmediaciones del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi y del enorme complejo de la Conmebol, ubicado a 10 minutos de la terminal aérea, para saludar a la delegación rioplatense en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.



"Quiero ser como Messi", exclamó en el gentío un niño paraguayo, José María Lahaye, de 8 años, vestido como muchos con la casaca 10 del ídolo del fútbol.



Decenas de familias argentinas cruzaron la frontera, a 50 km de la Conmebol, para ver a sus ídolos.



"Nunca más vamos a tener oportunidad de verlos", dijo a la televisión Facundo Moreno, de 50 años, que llegó de Clorinda, la localidad argentina más cercana a Asunción, junto con su esposa y sus dos hijas.



- Lágrimas de emoción -

En una jornada plena de emociones que arrancó lágrimas en los protagonistas, liderados por el entrenador Lionel Scaloni, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino recibieron preseas y trofeos para recordar el acontecimiento en la denominada "Noche de las Estrellas, la Copa vuelve a casa".



Los organizadores destacaron que el reconocimiento se produce 20 años después del último título mundial alcanzado por una selección sudamericana, Brasil, en el torneo de Corea del Sur y Japón de 2002.



Este martes, la Albiceleste enfrentará al débil Curazao en un partido amistoso en la ciudad argentina de Santiago del Estero, destino al que viajó la delegación al finalizar el evento de la Conmebol.



El pasado jueves, con la presencia de casi todo el plantel que logró el título del orbe en Qatar -no estuvo presente Alejandro 'Papu' Gómez por lesión-, Argentina venció a Panamá por 2-0 en el estadio Monumental de Buenos Aires.



En el homenaje de este lunes, Scaloni recibió de manos del presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, una pieza de orfebre con la figura de las tres copas que ganó al frente de la Albiceleste, la Copa del Mundo de 2022, la Copa América de 2021 y la Finalisima ante el campeón de Europa en 2022.



"Sin ellos (los jugadores), no se podría haber conseguido. El fútbol es de ellos", sostuvo emocionado.



"Coincido plenamente que Argentina no solo era Argentina. Estaba toda Sudamérica detrás", puntualizó el DT. "Esta selección contagió a un montón de gente con su furor y sus ganas de ganar".



La cantante argentina Soledad Pastoruti entonó una canción que dedicó al mejor jugador del mundo, Messi, quien seguidamente fue invitado a subir al escenario donde recibió una réplica de la Copa del Mundo de manos del titular de Conmebol.



"Solo te falta la Copa Libertadores", le bromeó Domínguez.



Muy aplaudido, Messi agradeció el homenaje: "Me queda disfrutar... amo el futbol".



Domínguez ordenó poco después descubrir una estatua réplica de Messi, de unos dos metros de altura. "Es igual a mí", exclamó sorprendido.



La figura entrará a formar parte del Museo del Fútbol que tiene la sede de la Conmebol.



También recibió un "bastón del liderazgo y el comando del fútbol mundial".



"Nunca había soñado esto", dijo Messi antes de finalizar el emotivo acto.