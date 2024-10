Conociendo el estadio más alto del mundo (video)

Como ya sabemos la Federación Boliviana de Fútbol tomó la decisión de cambiar la localía de la Verde a El Alto, una ciudad al oeste de Bolivia en la meseta altiplánica. En El Alto encontramos el estadio Municipal de Villa Ingenio, el nuevo fortín de la selección boliviana que está situado a nada más y nada menos que 4.150 metros de altura sobre el nivel del mar; un auténtico desafío para cualquier rival que aterrice en esta sede.



Históricamente, Bolivia ofició de local en el estadio Hernando Siles de La Paz, que se encuentra a 3,600 metros, sin embargo, en los últimos años las selecciones de Conmebol encontraron la receta idónea para sacar puntos en este reducto, algo que tiempo atrás era muy difícil que ocurriera.



Ahora, con la aparición de El Alto, las selecciones se han visto obligadas a replantear su estrategia de adaptación a los 4.150 metros de altura. La primera en hacerlo fue Venezuela, que llegó el mismo día del partido y se llevó un 4-0 en contra.



Luego le tocó a Colombia, que optó por permanecer una semana en Cochabamba a manera de ir agarrándole el pulso a la altura, para luego subir a El Alto el mismo día del encuentro. Esta fórmula no le resultó efectiva a los cafetaleros ya que terminaron cayendo 1-0, incluso jugando con superioridad numérica casi todo el partido.



En Villa Ingenio nos encontramos un estadio coqueto, con capacidad para 22.500 personas y que no solo genera temor por la altura, sino que también se caracteriza por contar siempre con la presión y el aliento constante de la hinchada local.



Otro dato no menor es que Villa Ingenio se mantiene imbatible en torneos internacionales. En aquel recinto, el club Always Ready disputa sus partidos como local y tanto en Copa Libertadores y Sudamericana ni si quiera ha dejado un empate, pues todo lo que jugó, lo ganó.



¿Qué sienten las selecciones visitantes al jugar en Villa Ingenio?



La presión atmosférica y la disponibilidad de oxígeno disminuyen, lo que puede causar dificultad para respirar, fatiga y mareos.