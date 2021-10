Conozca al joven árbitro uruguayo que dirigirá Bolivia-Paraguay

Escucha esta nota aquí

Andrés Matonte debutó como árbitro profesional en 2017 dirigiendo el torneo uruguayo, mientras que desde 2019 cuenta con escarapela FIFA que le permite dirigir torneos internacionales.

El colegiado ha estado en Sudamericanos Sub 15 y Sub 17 al igual que en el Preolímpico Sub 23 que se disputó en Colombia el año pasado.

Tiene 32 años y es licenciado en educación física. En su país trabaja en el Club BPS y está en pareja hace una década con Adela Sánchez, jueza asistente de segunda categoría con la que le tocó trabajar durante su etapa de divisiones formativas.

El árbitro coordinador del VAR (videoarbitraje) será el venezolano Juan Soto.

