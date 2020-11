Conozca cuánto ofrecerá Manchester City por Messi en enero

Escucha esta nota aquí

El malestar de Lionel Messi en el Barcelona ya es de conocimiento público. Según el diario The Sun, el Manchester City ya tiene la oferta que presentará por el argentino a inicio de 2021. Ofrecerá una cifra cercana a los 59 millones de dólares y, difícilmente, podrá ser rechazada por la crisis económica que atraviesa la institución española.

"Messi, de 33 años, está fuera de contrato al final de la temporada y los jefes de su club están resignados al hecho de que su legendario delantero puede renunciar de forma gratuita", menciona el medio inglés, a un mes y diecinueve días que termine el 2020. El argentino también debe estar descontando cada jornada para dejar ese lugar donde ya no se siente bien: el Barcelona.

A finales de agosto, Messi pidió rescindir su contrato con el Barça, pero obstáculos legales se interpusieron en su deseo y terminó anunciando que se quedaba para seguir aportando al club catalán con su fútbol. Mientras agilizaba su salida, el City alistaba todo para recibirlo, pero al final tuvo que esperar.

La convivencia no mejoró y se siente apuntado por todo. “Estoy cansado de ser siempre el problema", declaró Messi, a los periodistas que lo recibieron después de cumplir la tercera y la cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas con Argentina.

En jornadas anteriores, el ex agente de Antoine Griezmann, Eric Olhats, declaró en France Football: “La actitud de Messi ha sido deplorable, se lo ha hecho sentir. Siempre he escuchado a Antoine decir que no tenía problemas con Messi, pero nunca al revés. Es el régimen del terror. O estás con él, o estás contra él”. Sus palabras derivaron en que el '10' explote.

Messi no está feliz y lo han confirmado sus más cercanos a diferentes medios internacionales. Su futuro está en el City, o tal vez en el PSG o un club de Estados Unidos, pero no seguirá en el vestuario culé.