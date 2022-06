Conozca el desgarrador mensaje de Luis Advíncula luego de fallar el penal para la selección peruana

Escucha esta nota aquí

Luis Advíncula vive uno de los momentos más tristes de su carrera deportiva. El lateral de la selección peruana marró este lunes uno de los dos penales que el representativo incaico no pudo marcar ante Australia, que tras el 0-0 en el partido fue más efectivo en la definición de penales (5-4).

Desconsolado por este yerro (su remate se estrelló en el poste), el defensor de Boca Juniors de Argentina escribió en Instagram un mensaje desgarrador, que después borró quizás aconsejado por su familia o compañeros de selección.

"Primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé y a todo PERÚ, soy el ÚNICO responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros muchas gracias por todo y perdón por tan poco", expresó el jugador.





