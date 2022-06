Conozca las 16 sedes del Mundial 2026 que organizarán México, Canadá y EUUU

Escucha esta nota aquí

La FIFA anunció este jueves las 16 sedes de la Copa del Mundo de 2026 que organizarán conjuntamente Estados Unidos, Canadá y México, entre ellas el estadio Azteca, que batirá un récord del mayor evento futbolístico global.



La emblemática cancha de la Ciudad de México, sede de las finales de los Mundiales de 1970 y 1986, se convertirá en la primera que alberga partidos de tres ediciones mundialistas.



Las otras dos sedes mexicanas son el estadio Akron, hogar del equipo de las Chivas de Guadalajara, y el estadio BBVA, de los Rayados de Monterrey, anunció la FIFA en un evento televisivo efectuado desde la ciudad de Nueva York.



Estados Unidos contará con un total de 11 sedes: Atlanta (estadio Mercedes-Benz), Boston (Gillette Stadium), Dallas (AT&T Stadium), Houston (NRG Stadium), Kansas City (Arrowhead Stadium), Los Ángeles (SoFi Stadium), Miami (Hard Rock Stadium), New York/New Jersey (MetLife Stadium), Filadelfia (Lincoln Financial Field), San Francisco (Levi's Stadium) y Seattle (Lumen Field).



Todos estas canchas son sedes de equipos de la liga de football americano (NFL) e incluyen canchas candidatas a hospedar la final del torneo, como el MetLife Stadium y el SoFi Stadium, inaugurado en 2020 con un presupuesto de más de 5.000 millones de dólares.



Canadá, por su lado, hospedará juegos mundialistas en Toronto (BMO Field) y Vancouver (BC Place Stadium).



Presente durante el anuncio, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que las decisiones sobre la sede del partido inaugural y la final se tomarán más adelante.



"Nos tomaremos nuestro tiempo con esa decisión", afirmó. "Todavía hay algunas discusiones que seguir y ciertamente elegiremos las mejores ciudades para las aperturas y las finales".



Los tres países anfitriones se repartirán los partidos desde la fase de grupos hasta los octavos de final y Estados Unidos hospedará el torneo a partir de los cuartos de final.



