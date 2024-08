¡Conquistó El Alto! Oriente sorprende a Always Ready al derrotarlo 3-2

Desde las manos seguras de Alejandro Torres hasta los goles decisivos de Gilbert Álvarez, así se resume el triunfo monumental e histórico de Oriente Petrolero en El Alto, donde logró vencer a Always Ready por 3-2 en un emocionante encuentro correspondiente a la fecha 12 del torneo Clausura de la División Profesional. Contra todo pronóstico, el equipo dirigido por Joaquín Monasterio logró remontar un partido en el que estuvo en desventaja en dos ocasiones, demostrando su carácter y determinación.



Dominio inicial de Always Ready



El encuentro comenzó con Always Ready mostrando su condición de local, tomando la iniciativa desde los primeros minutos. Los dirigidos por Eduardo Quinteros generaron peligro principalmente por las bandas, y rápidamente encontraron su recompensa. A los 8 minutos, Darlinson Rodríguez se escapó por la derecha y envió un pase entre líneas a Moisés Paniagua. Este, al controlar el balón, fue derribado por César ‘Danco’ García, lo que llevó al árbitro, Profirió Serrano, a señalar el penal. Luis Valencia se encargó de la ejecución y, con un remate raso y cruzado, venció a Torres, estableciendo el 1-0 a favor de los locales.



Reacción de Oriente Petrolero



Con la ventaja, Always Ready parecía encaminado hacia una victoria cómoda, pero Oriente Petrolero no se rindió. Con Diego Barreto y John García como sus principales generadores de juego, comenzaron a acercarse al área rival. Las primeras oportunidades llegaron a través de remates de larga distancia, bien controlados por el arquero Alain Baroja.



La presión de Oriente dio frutos cuando, tras un desborde de John García por la derecha, su centro no encontró a un compañero, pero sí a Luis Valencia, quien, en un intento de despejar, anotó un autogol, igualando el marcador 1-1. Este gol revitalizó al Albiverde, que comenzó a crecer en confianza y a buscar el desnivel.



Un partido cambiante



La situación se complicó para Always Ready cuando, a los 33 minutos, Luis Valencia recibió una tarjeta roja directa por una falta sobre Barreto, dejando a su equipo con diez hombres. A pesar de la inferioridad numérica, los locales sorprendieron nuevamente a Oriente. En el tiempo de descuento del primer tiempo, Darlison Rodríguez lanzó un potente derechazo desde el borde del área que se coló en el ángulo superior izquierdo, poniendo el 2-1 antes del descanso.



Oriente, obligado a reaccionar, estuvo cerca de empatar antes del entretiempo con un potente disparo de Barreto que se estrelló en el travesaño, silenciando momentáneamente a los aficionados en Villa Ingenio.



El segundo tiempo y la remontada



En la segunda mitad, Oriente Petrolero aprovechó su superioridad numérica. A los 50 minutos, John García realizó una gran jugada individual por la banda izquierda y envió un centro preciso que fue conectado por Gilbert Álvarez. Con su calidad, Álvarez logró enviar el balón al fondo de la red, estableciendo el 2-2 y reavivando las esperanzas de su equipo.



Sin embargo, a pesar de estar con un hombre más, Oriente comenzó a perder el control del juego, permitiendo que Always Ready recuperara la iniciativa. Los alteños, conscientes de su situación, comenzaron a buscar el gol de la victoria con disparos de larga distancia, pero se encontraron con la sólida actuación de Torres, quien mantuvo su arco intacto en varias ocasiones.



El desenlace dramático



En la recta final del partido, Oriente se animó nuevamente y, a base de esfuerzo y entrega, encontró su recompensa. A los 95 minutos, un cabezazo de Gilbert Álvarez, quien se elevó por encima de la defensa rival, dejó sin opciones al arquero Baroja, marcando el 3-2 y desatando la euforia en el bando visitante.



Los minutos finales fueron de infarto, con un Oriente agotado pidiendo a gritos el final del partido, que llegó dos minutos después tras el pitazo final de Serrano, sellando una victoria histórica, la primera del refinero en El Alto.



Con este triunfo, Oriente Petrolero se recuperó de la derrota en el clásico cruceño, alcanzó los 19 puntos y escaló al tercer lugar de la tabla, mientras que Always Ready perdió la oportunidad de ascender al segundo puesto y terminó cayendo al cuarto con 18 puntos.