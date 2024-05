Copa América: Bolivia sin dudas en la convocatoria, pero sí en el onceno titular

La Copa América comenzará este 20 de junio, y tres días más tarde la Verde debutará ante Estados Unidos en Texas. Para este partido, Antonio Carlos Zago aún tiene dudas sobre los once titulares, y despejará las incógnitas con los tres amistosos previos al certamen.



El entrenador aseguró tener la nómina casi definida, con pocas dudas sobre los convocados. "No tenemos muchas dudas en cuanto a la convocatoria, vamos a tener dudas tal vez en poner el once titular porque hay jugadores que están haciendo una gran competición internacional en Libertadores y Sudamericana", dijo en conversación con el portal La Revista.