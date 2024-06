Copa América: la guía del partido entre Bolivia y Estados Unidos

Pincipales figuras



Bolivia: Carlos Lampe (Bolívar), Guillermo Viscarra (The Strongest), Luis Haquin (Ponte Preta), Roberto Carlos Fernández (Baltika) y Ramiro Vaca (Bolívar), se perfilan como las principales armas de la Verde para afrontar el torneo de selecciones más antiguo del mundo.



Estados Unidos: Cristian Pulisic (AC Milán), Gio Reyna (Nottingham), Weston Mckennie (Juventus) y Tyler Adams (Bournemouth), son los hombres de mayor peligro que posee el equipo estadounidense.



Valor de mercado



Detalles de la selección boliviana por posición:

Arqueros: US$1,25 millones

Defensas: US$ 7,05 millones

Mediocampistas: US$ 5,60 millones

Delanteros: US$ 2,93 millones

Total= US$ 16,83 millones

Valor mas alto: Roberto Carlos Fernández US$ 1 millón

Valor más bajo: Robson Matheus US$ 100 mil



Detalles de la selección estadounidense por posición

Arqueros: US$ 10,00 millones

Defensas: US$ 77,80 millones

Mediocampistas: US$ 156,50 millones

Delanteros: US$ 103,00 millones

Total= US$ 347,30 millones

Valor mas alto: Christian Pulisic US$ 40 millones

Valor más bajo: Tim Ream US$ 800 mil