Copa América: ¿Quiénes son los referentes de la selección boliviana?

Sin duda alguna, la ausencia de Marcelo Martins ha dejado un gran vacío en la selección boliviana. El ‘Flecheiro’ fue uno de los pocos referentes y caudillos que tuvo la Verde en los últimos años. Ahora, la tarea del director técnico Antonio Carlos Zago no está solo en encontrar el reemplazante de Martins, sino en hallar los nuevos líderes naturales de la selección nacional.



Partimos desde el arco. En esta posición encontramos 2 hombres de mucha valía y recorrido, que ya saben de capitanear a la Verde. Se trata de Carlos Lampe y Guillermo Viscarra, los guardametas que pelearán mano a mano por defender el pórtico de la selección.



Lampe es el arquero con mayor presencia en la selección absoluta. A sus 37 años, posiblemente dispute su última Copa América y no quiere hacerlo desde el banco. Acumula 54 partidos, 4,659 y 103 goles en contra.



Ahora si, vamos con ‘Billy’. Todo indica de que se pondrá el buzo de titular debido a sus grandes actuaciones con The Strongest y la selección en las pasadas fechas de Eliminatorias, donde justamente le ganó la pulsada a Lampe. En algunos partidos ya lució el cintillo de capitán y cada vez su nombre hace más eco a nivel internacional. Con 31 años, el cruceño acumula 19 partidos, 1,665 minutos y 33 goles en contra.



Nos toca saltar de línea y enfocarnos en los defensores: Luis Haquin, Adrián Jusino, Roberto Carlos Fernández y José Sagredo son los hombres más experimentados en el fondo.



Haquin goza de una buen presente en el Ponte Preta de Brasil y es uno de los habituales titulares en la selección, donde además ya ha sido capitán. Incluso, se lo puede considerar como un inamovible en onceno de Zago. Brinda buen juego aéreo, salida limpia y voz de mando; suma 33 partidos con la absoluta.



Jusino, es un defensor central de mucho oficio y carácter, no por nada acumula 35 encuentros con la selección. Si bien, sus convocatorias han sido constantemente cuestionadas, nadie discute el temple que demuestra al momento de vestir la camiseta nacional.



Roberto Carlos Fernández es otra pieza importante el esquema de Zago. También posee el ADN de la selección, debido a que ha formado parte de las distintas categorías inferiores de la Verde. Juega en el Baltika de Rusia, y ofrece salida por la banda izquierda y mucho despliegue físico al momento de marcar. 33 partidos para el lateral surgido en Blooming.



Finalmente, otro jugador especializado en la marca: José Sagredo. Puede sorprender a muchos pero el ‘Tojo’ acumula 52 partidos con la selección mayor. Tiene voz de mano y demuestra solidez defensiva. Un habitual titular en los últimos encuentros de la Verde.



Vamos avanzando, en el mediocampo aparece Leonel Justiniano, jugador de personalidad, temple y mucho carácter. Por momentos abusa de la pierna fuerte, pero no se puede negar su liderazgo y jerarquía en los momentos más calientes. También, ya sabe lo que significa lucir el cintillo de capitán. 49 partidos para el volante de Bolívar.



Unos metros más adelante nos encontramos con el último referente que tendrá la Verde en la Copa América 2024: Ramiro Vaca.