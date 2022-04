Copa Bolivia: Universidad, Argentinos Jrs, Oriente y 24 de Septiembre buscarán el boleto a la fase nacional

Escucha esta nota aquí

Universidad, Argentinos Juniors, Oriente Petrolero y 24 de Septiembre clasificaron este miércoles a la siguiente instancia de la fase inicial de la Copa Bolivia que se juega entre equipos cruceños.



Entre estos cuatro equipos saldrá al equipo cruceño que ganará el boleto para jugar la fase nacional del torneo.

Universidad logró el pase al derrotar, en el estadio municipal del Plan Tres Mil, por 4-0 a Deportivo Cooper. El choque de ida fue empate (1-1).

24 de Septiembre volvió a superar a Destroyers. Ganó por 1-0 en el municipal del Plan Tres Mil. En la ida ganó por 4-2.

Argentinos Juniors no pudo de visitante ante El Torno FC. Empató (0-0) en el segundo duelo, disputado en El Torno. Clasificó porque en el primer enfrentamiento ganó por 5-2.

Entre tanto, Oriente Petrolero logró un ajustado triunfo sobre Calleja por 2-1 en partido que se jugó en el estadio de la avenida Virgen de Luján. En la ida ganó por 1-0.

Los play off continuarán la próxima semana. Los partidos a jugarse serán los siguientes: Argentinos Juniors vs 24 de Septiembre y Universidad vs Oriente Petrolero.

La fase nacional de la Copa Bolivia estará conformada por 16 equipos de la División Aficionados y 16 de la División Profesional. El campeón tendrá un premio económico de medio millón de dólares y un cupo a la Copa Sudamericana del próximo año.

