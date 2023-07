Copa División Profesional: la fecha 5 arranca el miércoles

El fútbol en Bolivia no para. El lunes se completó la jornada 19 de la liga y dos días después se pondrá en marcha la quinta fecha de la Copa División Profesional que se disputará hasta el viernes.

Programación: Fecha 5



Miércoles 19 de julio



15:00: Gran Mamoré vs Wilstermann



18:00: Guabirá vs Palmaflor



20:00: Nacional Potosí vs Blooming



Jueves 20 de julio

15:00: Real Santa Cruz vs The Strongest



18:00: Oriente Petrolero vs Roya Pari



20:00: Rea Tomayapo vs Bolívar



Viernes 21 de julio

15:00: Vaca Díez vs Independiente



19:00: FC Universitario vs Always Ready





Tabla de posiciones:

Grupo A



1. Bolívar 9 pts

2. Royal Pari 9 pts

3. Wilstermann 7 pts

4. Gran Mamoré 4 pts

5. Oriente Petrolero 2 pts

6. Real Tomayapo 2 pts



Grupo B



1. Aurora 6 pts

2. The Strongest 5 pts

3. Real Santa Cruz 4 pts

4. Guabirá 2 pts

5. Palmaflor 2 pts



Grupo C

1. Vaca Díez 9 pts

2. Nacional Potosí 7 pts

3. Blooming 7 pts

4. Always Ready 7 pts

5. Universitario de Vinto 4 pts

6: Independiente Petrolero 0 pts

