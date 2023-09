Copa Kalomai: Royal Pari derrotó a Oriente Petrolero en los penales (5-3)

Royal fue quien golpeó primero. Cuando apenas transcurrían 5 minutos, Amoroso inició una jugada por el sector izquierdo y realizó un cambio frente con dirección a Estaban Orfano, el ex Wilstermann controló y mandó un centro que cruzó todo el área, parecía que nadie llegaba pero el propio Amoroso fue el que terminó empujando el balón entre las piernas de Quiñónez.

Royal se ponía 1-0 rápidamente y Oriente se vio obligado a salir en busca del empate.



Los dirigidos por Puche adelantaron líneas y acecharon con vehemencia el arco que defendía Diego Méndez.



En más de una oportunidad el guardameta del Inmobiliario salvo la caída de su portería con grandes intervenciones.



Con el pasar de los minutos, el encuentro perdió intensidad y Oriente se fue quedando, por su parte, Royal apostaba al contragolpe y a las pelotas paradas.



Parecía que él resultado no se movería más en los primeros 45’, sin embargo, apareció Hugo Dorrego para anotar el empate del Refinero.



En la última jugada del primer tiempo el uruguayo se escapó por la banda izquierda y tras una habilitación de Cristaldo definió con arco a disposición. Con el 1-1 ambos equipos se fueron al descanso.



En la segunda mitad Oriente tomó la iniciativa y se fue con todo en busca del desnivel. Puché realizó algunas variantes y mandó al terreno de juego a José Alfredo Castillo y Maximiliano Caire.



Estos jugadores le brindaron mayor estabilidad al conjunto Albiverde.



Méndez y el travesaño salvaron nuevamente a Royal Pari. Los Refineros eran superiores pero no tazaban de un juego vistoso.



A los 78’, Hugo Dorrego levantó un centro medido a la cabeza de Juan Sebastián Reyes y este conectó al palo más lejano del arquero del Inmobiliario



Menéndez en esta no pudo hacer nada y vio cómo cayó el segundo de Oriente (2-1).



Parecía que la victoria se la llevaban los de Puche, sin embargo, Royal Pari se encontró con el empate a los 94' tras un gol de Ricky Añez que marcó de cabeza.



Inmediatamente el juez terminó el partido y el ganador se tuvo que definir en los penales.



Penales:



Oriente Petrolero: 3