Copa Libertadores 2023 y las sorpresas en los cuartos de final

En cambio, en la gran escena irrumpieron el debutante Deportivo Pereira y Bolívar, dos que no estaban invitados a la fiesta regional.



El mayor torneo regional de clubes transita por zona de sorpresas y nada indica que se detenga en cuartos.



- Asombra Pereira -

En su primera experiencia en la Libertadores, el colombiano Deportivo Pereira asombró plantándose con autoridad en cuartos tras superar a Independiente del Valle por un global de 2-1.



El conjunto cafetero ya había llamado la atención por su clasificación desde la fase de grupos a las instancias de eliminación directa y ahora confirma que lo suyo no ha sido un golpe de suerte.



Pero lo espera el rocoso Palmeiras, a esta altura el máximo favorito a levantar la copa el 4 de noviembre en la final única en el estadio Maracaná.



El equipo paulista, tricampeón de la Libertadores, es el candidato por mucha distancia a llevarse la llave con los colombianos.



Sin embargo, les puede resultar letal descuidarse ante un equipo que está en el máximo de su estado anímico y nada tiene que perder en una puja típica entre David y Goliat.



- El gran golpe -

El paraguayo Olimpia eliminó sin lugar al debate al opulento Flamengo, el campeón de la Libertadores que deja el trono muy temprano en medio de una oleada de críticas a su entrenador, el argentino Jorge Sampaoli.



El Decano liquidó 3-1 al equipo más cotizado de Sudamérica con las clásicas armas guaraníes: combatividad y cabezazos.



Al Fla se le abrió una crisis que solo podrá saldar en parte en la Copa Brasil, donde juega las semifinales, o más difícil, en el Brasileirao, en el que marcha segundo a 13 puntos del líder Botafogo.



El conjunto del experimentado 'Chiqui' Arce se topará en cuartos contra otro once carioca, el Fluminense, cuyo orientador Fernando Diniz intenta demostrar porqué se la ha confiado la dirección técnica del Flu y el interinato en la seleçao en forma simultánea.



- Clásico incierto -

También entre fuerzas parejas se presagia el clásico argentino entre Racing y Boca. La Academia dejó boquiabierto al fútbol regional rozando el milagro ante Atlético Nacional con un claro triunfo el jueves en casa 3-0 tras caer por un lapidario 4-2 en Medellín en octavos.



El 'xeneize', en cambio, llega a cuartos tras una laboriosa llave ante Nacional de Uruguay que definió en la tanda de penales en la Bombonera con un soberbio portero Sergio 'Chiquito' Romero, una muralla que contuvo dos disparos y fue clave para la clasificación.



Fuera de ritmo, en deuda con la hinchada boquense quedó el goleador uruguayo Edinson Cavani en su debut con la casaca azul y amarilla, pero a los 36 años mostró que no ha perdido su instinto goleador que exhibió en varias acciones peligrosas en zona de fuego.



'El Matador' Cavani tiene una misión: ayudar a superar la obsesión que persigue a Boca desde 2007 y lograr el séptimo título de Libertadores para igualar a Independiente como el más ganador del mayor certamen de clubes del continente.



- Bolívar, no solo la altura -

Como Deportivo Pereira, Bolívar dio el golpe en octavos, dejó afuera en los penales a Athletico Paranaense, vicecampeón del torneo, y llega aliviado a su cruce en cuartos con Internacional de Brasil.



No solo la altura de La Paz (3.600 msnm) le sonríe a Bolívar, también el fútbol sólido que llevó al equipo dirigido por el español Benat San Jose a disputar su primera instancia de cuartos de final en 9 años, en la que enfrentará a un Inter de Porto Alegre.



Inter viene de sortear una complicada llave de octavos frente al poderoso River Plate y ahora el sueño del tercer lauro continental no aparece como un objetivo tan lejano.



Los cruces de cuartos de final se jugarán entre el 22 y el 31 de agosto.