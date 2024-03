Copa Libertadores: Always Ready solamente pudo sacar ventaja mínima ante Nacional

Se intentó por todas las vías, pero no se pudo anotar más que un solo gol. Always Ready logró una victoria por 1-0 sobre Nacional de Uruguay en el encuentro de ida de la tercera fase de la Copa Libertadores.

El enfrentamiento, disputado en el Estadio Municipal de Villa Ingenio, El Alto, vio a los locales tomar la delantera en la serie, pero dejando abierta la incertidumbre para el partido de vuelta.



Desde el inicio del encuentro, Nacional demostró su intención de medir al rival y controlar el ritmo del juego. Sin embargo, el ímpetu de Always Ready se hizo evidente con intentos de remates desde larga distancia, manteniendo la presión sobre la defensa uruguaya.



Fue en el minuto 13 cuando Darlison Rodríguez desató la euforia en el estadio al marcar el único gol del encuentro. Tras escaparse de los volantes de contención y aprovechar un momento de desajuste en la defensa visitante, Rodríguez envió un potente disparo que se coló en el arco de Nacional, estableciendo el 1-0 a favor de Always Ready.



A pesar de los esfuerzos de Nacional por mantener su bloque defensivo, Always Ready continuó buscando ampliar su ventaja. Incluso tuvieron un gol anulado por fuera de juego tras una revisión del VAR, manteniendo la incertidumbre hasta el último minuto del encuentro.



Nacional expuso su libreto defensivo y le funcionó. Mantuvo el orden y logró mantener viva la esperanza de remontar en la vuelta. Es más, casi todo el plantel charrúa se abrazó, casi festejando el 1-0 en contra. Las apuestas fueron todas a la revancha.



Con esta victoria, Always Ready da un paso importante en su camino en la Copa Libertadores, pero Nacional no baja los brazos y confía en remontar la serie en el partido de vuelta. La emoción continúa en ascuas, y todo se definirá el próximo jueves en Montevideo, donde ambos equipos buscarán sellar su pase a la siguiente fase del torneo continental.