Copa Libertadores: Boca empató sin goles con Racing en la ida de cuartos de final

Boca fue notoriamente superior, sobre todo en el primer tiempo, pero le faltó efectividad para quebrar el cero, y Racing se llevó un buen empate de cara a los próximos 90 minutos.



El desquite se jugará el miércoles próximo en Avellaneda, adonde Racing será local, y el ganador de esta llave se enfrentará en las semifinales con el vencedor de la serie entre el colombiano Pereira y el brasileño Palmeiras.



- Le faltó el gol -

Jorge Almirón, el entrenador de Boca, sorprendió con su planteo 3-5-2, y logró imponerse a Racing, al que dominó a voluntad en un primer tiempo en el que todo fue del equipo auriazul, poniendo condiciones desde el arranque, pero al que también le faltó contundencia para lograr una ventaja para la que había acumulado méritos.



El uruguayo Édinson Cavani tuvo la primera gran oportunidad para los xeneizes con un cabezazo por el medio del área, pero se lució el arquero chileno Gabriel Arias para sacar el balón del rincón derecho, y luego fue el juvenil Barco el que intentó con un centro bombeado que casi se le mete por encima al arquero visitante.



Con un juego muy dinámico, Boca exploró los costados y desbordó en varias ocasiones, con Fabra por la izquierda y Luis Advíncula por el carril derecho, para encerrar a un Racing muy replegado, que no podía tener la pelota, y ni siquiera estuvo cerca de patear al arco en el primer tiempo.



La polémica se instaló cuando promediaba la primera parte y Marcos Rojo le dio un codazo a Maxi Romero al saltar para buscar un cabezazo, en una acción que el árbitro brasileño Wilton Sampaio sancionó con una amonestación, aunque desde la Academia le reclamaban la expulsión del zaguero y capitán de Boca.



Tendría una ocasión más el equipo azul y oro, en otro desborde de Fabra que llegó hasta el fondo y envió el centro hacia atrás, pero Oroz llegó con lo justo para desviar el balón cuando Medina entraba para tocar ante el arco vacío.



- Todo o nada en El Cilindro -

Cambió un poco Boca en la segunda parte, obligado por un lado por la salida del lesionado Barco, reemplazado por el uruguayo Merentiel, que pronto tuvo una buena ocasión, en una escapada por la derecha, pero su remate al primer palo fue tapado por Arias, que se convirtió en un guardián implacable.



Aunque no pudo mantener el dominio arrollador de la primera parte, igualmente Boca fue más también en el segundo tiempo, y estuvo cerca de anotar en un zurdazo de Fabra, un derechazo cruzado de Janson que rozó el caño izquierdo, y sobre el final, un disparo desde buena posición de Zeballos al que le faltó fuerza.



Salió un poco Racing de tanto asedio, y tuvo al menos un remate al arco local, que intentó el ingresado Almendra, con pasado en Boca y que buscaba cobrarse desquite ante su exclub, pero el cero no se movió de la chapa, y Boca y Racing mudarán todas las emociones al duelo de la semana próxima en Avellaneda.



"Fue una lástima, porque en el primer tiempo creamos varias chances y no pudimos concretarlas. Creo que se hizo un buen partido, y fuimos superiores. Ahora hay que tratar de repetir eso la semana que viene, tenemos que seguir trabajando", evaluó el charrúa Cavani, que tuvo la ocasión más clara, pero se quedó con las ganas de gritar su segundo gol en Boca.