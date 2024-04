Copa Libertadores: Gremio, rival de The Strongest, llegó a Bolivia con un solo titular

El Gremio de Porto Alegre se prepara para enfrentar a The Strongest en la Copa Libertadores con una formación alternativa, dejando la mayoría de sus habituales titulares fuera de la convocatoria. En el partido inicial para ambos en el torneo internacional, el club brasileño confía en sus jugadores suplentes y jóvenes talentos para hacer frente al desafío.



El lateral izquierdo Fabio (ex Manchester United) es el único jugador titular habitual incluido en la delegación que llegó a Bolivia para el partido del martes. Gremio quiere priorizar otros compromisos, como la final del campeonato Gaúcho y su próximo encuentro por el título estadual. Ya jugaron la ida (0-0) ante Juventude, y la vuelta será el sábado 30 de marzo.



El técnico Renato Gaúcho ha decidido dar oportunidad a jugadores menos experimentados, formando una lista de convocados que incluye a Grando, Marchesín y Thiago en la portería; Martins, Lima Nata, Viery, Fabio, Igor, Guillerme y Wesley Costa en defensa; Bruno Cheron, Araújo, Dodi, Du Queiroz, Kaick, Besozzi, Natan, Riquelme y Ronald en el mediocampo; y Galdino, Guga, Jardiel, Galvao y Fernandes en la delantera.



Figuras de Gremio como Diego Costa (ex Atlético Madrid y Chelsea), Cristian Pavón (ex Boca Juniors), Franco Cristaldo (ex Rayo Vallecano), Mathías Villasanti (ex Cerro Porteño y actual seleccionado de Paraguay), y Walter Kannemann (defensor figura), no fueron tomados en cuenta.