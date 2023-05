Copa Libertadores: mirá los partidos de esta semana

Martes, en Quito: Aucas (ECU) - Racing (ARG)



Miércoles, en Concepción: Ñublense (CHI) - Flamengo (BRA)



Grupo B:



Martes, en Medellín: Independiente Medellín (COL) - Nacional (URU)



Jueves, en Caracas: Metropolitanos (VEN) - Internacional (BRA)



Grupo C:



Martes, en La Paz: Bolívar (BAR) - Barcelona (ECU)



Miércoles, en Asunción: Cerro Porteño (PAR) - Palmeiras (BRA)



Grupo D:



Jueves, en La Paz: The Strongest (BOL) - Fluminense (BRA)



Jueves, en Lima: Sporting Cristal (PER) - River Plate (ARG)



Grupo E:



Miércoles, en Montevideo: Liverpool (URU) - Independiente del Valle (ECU)



Miércoles, en Buenos Aires: Argentinos Juniors (ARG) - Corinthians (BRA)



Grupo F:



Martes, en Maturín: Monagas (VEN) - Colo Colo (CHI)



Miércoles, en Pereira: Deportivo Pereira (COL) - Boca Juniors (ARG)



Grupo G:



Martes, en Belo Horizonte: Atlético Mineiro (BRA) - Athletico Paranaense (BRA)



Martes, en Lima: Alianza Lima (PER) - Libertad (PAR)



Grupo H:



Miércoles, en Paraná: Patronato (ARG) - Olimpia (PAR)



Miércoles, en Arequipa: Melgar (PER) - Atlético Nacional (COL)