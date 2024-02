Copa Libertadores Sub-20: Always Ready es parte del Grupo A

Always Ready quedó encuadrado en el Grupo A de la Copa Libertadores Sub-20. El equipo alteño se enfrentará a Puerto Cabello de Venezuela, Boca Juniors de Argentina y un representante chileno que se conocerá en los próximos días.



Es el segundo año consecutivo en el que Always afronta este torneo. En 2023 no sumó ningún punto luego de perder los tres partidos. Cayó frente a Envigado de Colombia (1-0), Cerró Porteño de Paraguay (4-1) y cerró su participación con una goleada en contra ante Independiente del Valle de Ecuador (6-0).



El certamen continental se pondrá en marcha el 2 de marzo y se extenderá hasta el 17 en Uruguay. Las 10 asociaciones que pertenecen a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tendrán un representante.



El Grupo B está compuesto por Rosario Central de Argentina, Olimpia de Paraguay, Águilas Doradas de Colombia y Montevideo City Torque de Uruguay.



El Grupo C lo conforman Defensor Sporting de Uruguay, Flamengo de Brasil, Aucas de Ecuador y Sporting Cristal del Perú.



Según el formato del torneo, los primeros de cada serie y el mejor segundo avanzarán a semifinales.