Copa Simón Bolívar: duelo entre equipos cruceños en cuartos de final

En semifinales de la Copa Simón Bolívar habrá un equipo cruceño. Se confirmó este lunes luego de que la Federación Boliviana de Fútbol hiciera el sorteo de los partidos por cuartos de final.

La novedad de la cuarta fase de este torneo nacional es que Ciudad Nueva Santa Cruz y Torre Fuerte, ambos equipos cruceños, se enfrentarán el próximo fin de semana en duelo ida de la siguiente instancia del campeonato. Uno de los dos clasificará y el otro quedará eliminado, dado que de los ochos clasificados, cuatro pasarán a semifinales.

Ciudad Nueva Santa Cruz comenzará de local. Según reglamento del campeonato, pasará a la siguiente fase el equipo que acumule más puntos. Si un caso hay empate tras el segundo partido, se definirá al clasificado mediante la ejecución de tiros penales porque no se tomará en cuenta la diferencia de goles.

Torre Fuerte avanzó de fase luego de eliminar a Deportivo Shalón de Oruro. Ciudad Nueva Santa Cruz lo consiguió al quedar en el grupo de los mejores perdedores de la tercera ronda. Su pase estaba en duda luego de perder en la tanda de los penales ante San Antonio de Cochabamba.

También están clasificados San Antonio de Cochabamba, García Ágreda de Tarija, Universitario de Sucre, FC Universitario de Cochabamba, EM Huanuni de Oruro y Vaca Díez de Pando.

Los otros partidos (ida) por cuartos de final son los siguientes: FC Universitario de Cochabamba vs Vaca Díez de Pando; García Ágreda de Tarija vs EM Huanuni de Oruro; Universitario de Sucre vs San Antonio de Cochabamba.

El campeón de la Copa Simón Bolívar ascenderá directamente a la División Profesional. El segundo jugará el indirecto con el penúltimo del campeonato de la máxima categoría del balompié nacional.

