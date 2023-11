Copa Simón Bolívar: este viernes arrancan las revanchas de octavos de final

Viernes 10 de noviembre



Estadio Andrés Ibáñez

11:00: 24 de Septiembre vs Universitario del Beni



Estadio Carlos Villegas

14:30: San Antonio vs Real Oruro



Sábado 11 de noviembre



Estadio Municipal Quillacollo

14:00: Real Mizque vs Fatic



Estadio Tahuichi

14:30: Torre Fuerte vs Pasión Celeste



Estadio IV Centenario

15:30: Municipal vs Nacional Sucre



Domingo 12 de noviembre



Estadio Jesús Bermúdez

14:30: GV Villarroel San José vs Universitario



Estadio Samuel Vaca

14:30: Ciudad Nueva Santa Cruz AFC vs CD Alemán



Estadio Víctor Agustín Ugarte

15:30: Real Potosí vs Atlético Bermejo





Resultados de los partidos de ida: