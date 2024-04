Copa Simón Bolívar: luz verde para el inicio de la Fase Regional - Santa Cruz

También, se confirmó la no participación de Cospol de Portachuelo, quien había clasificado a través del torneo provincial. El equipo del norte cruceño recibió la negativa por no cumplir con los requisitos que exige la FBF para este torneo.



“Infelizmente no pudieron presentar su trámite concluido de personería jurídica, que es un requisito indispensable para participar en el torneo. En ese sentido Cospol de Portachuelo quedó descalificado”, manifestó Klaus Von Landwust, director de competiciones de la FBF.