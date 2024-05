Copa Sudamericana: Always Ready busca acercarse a octavos de final

Always Ready lo tiene claro. El equipo de El Alto necesita ganar para acariciar la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Este martes, a partir de las 22:00 HB, Always recibirá a Defensa y Justicia en un duelo correspondiente a la cuarta fecha del grupo A. El estadio Municipal de Villa Ingenio será testigo de lo que ocurra entre bolivianos y argentinos.



Con siete puntos, el conjunto ‘Millonario’ dirigido por Flabio Torres, es el puntero de su serie gracias a su gran performance en condición de local. Always Ready tiene todo a su favor para seguir extendiendo la buena racha en su reducto, esta oportunidad ante un rival que visitará por primera vez los 4.150 m.s.n.m de El Alto.



La banda roja, invicta en este escenario a nivel internacional, intentará sacar el máximo provecho a la velocidad y presión que ejercen sus jugadores para encontrar los errores de Defensa y liquidarlo lo más antes posible. Torres apuesta por este juego, altamente efectivo en un terreno complicado para cualquier equipo.



Sin embargo, Defensa y Justicia tiene lo suyo y quiere sorprender en territorio boliviano. El entrenador Julio Vaccari aún tiene dudas sobre qué equipo mandará desde el vamos en Villa Ingenio, su intención es elegir a los jugadores que mejor se adapten a la altura. El Halcón de Varela tiene la necesidad de sumar a como de lugar, luego de haber perdido puntos ante su rival de turno en Argentina (1-1). Actualmente, es tercero del Grupo A con 4 puntos, por encima de Universidad César Vallejo (0) y por debajo de Deportivo Independiente Medellín (6) y Always Ready (7).



El brasileño Rafael Klein será el árbitro encargado de impartir justicia, asistido desde las bandas por sus coterráneos Guilherme Camilo y Nailton De Souza. En tanto, el VAR será monitoreado por Daniel Nobre y el AVAR por Rodrigo Guarizo.



Posibles alineaciones:



Always Ready:

Alain Baroja; Diego Medina, Pablo Vaca, Luis Caicedo, Marcelo Suárez, Héctor Cuellar, Robson Tome, Adalid Terrazas, José Carabalí, Darlison Rodrígues y Wesley Da Silva. DT: Flabio Torres.