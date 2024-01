Copa Tahuichi 2024 comenzará el 13 de enero

Hace más de diez años, la historia del fútbol boliviano se vio enriquecida con el surgimiento de un torneo internacional infanto-juvenil, la Copa Tahuichi. Inicialmente conocida como Copa Santa Cruz, el evento organizado por la prestigiosa Academia de Fútbol Tahuichi Aguilera comenzó con la categoría Sub 11, atrayendo equipos de distintas provincias del departamento y ciudades de Bolivia. Lo que comenzó como un torneo local pronto se convirtió en un fenómeno internacional. Equipos de Chile, Argentina, México y Estados Unidos fueron seducidos por el fervor competitivo de la Copa Tahuichi, participando activamente en el evento.

Este certamen, que se desarrollaba en paralelo a los compromisos oficiales del Mundialito Paz y Unidad, se convirtió en un escaparate del talento juvenil no solo boliviano, sino también internacional.



Este año, la séptima edición de la Copa Tahuichi Nueva Santa Cruz 2024 promete superar las expectativas anteriores. El torneo se llevará a cabo del 13 al 19 de enero y contará con una amplia variedad de categorías, desde Sub 4 hasta Sub 20, en diferentes modalidades de fútbol.



La sede oficial de la séptima edición de la Copa Tahuichi Nueva Santa Cruz será la Villa del Niño Feliz, que albergará partidos en las canchas sintéticas La Chiqui Chiqui y la Villa Deportiva Abrahán Telchi. Además, en una primicia histórica, la Nueva Santa Cruz Ciudad Inteligente se une como sede.