Copacabana habla español con invasión de xeneixes para Libertadores

"Somos una locura . No tenemos entradas, pero acá vamos a estar, apoyando desde la playa", dice, antes de ponerse a bailar y a cantar sobre la arena: "Quiero la Libertadoreees...", lo que contagia a decenas de xeneixes alrededor, que se despegan de la toalla y entonan el cántico al unísono.

"Trabajaba en una oficina y no me daban los días" para viajar a Brasil. "Son cosas que pasan", resume, tras posar con otros hinchas a la orilla del mar con una bandera que reza "Abrazada a la ilusión que me condena".