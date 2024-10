Corinthians apuesta por Memphis Depay para asegurar un cupo en la final ante Racing

Corinthians recibirá este jueves al Racing argentino en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana con la esperanza centrada en el neerlandés Memphis Depay, la principal apuesta de triunfo del conjunto brasileño.



El debilitado Corinthians deberá enfrentar a un Racing que llega fortalecido tras una memorable remontada sobre Athletico Paranaense en los cuartos de final.



Aunque el club paulista ha tenido un destacado desempeño en la Sudamericana con siete victorias, un empate y dos derrotas, su desempeño en el Campeonato Brasileño ha sido decepcionante y ha estado en la zona de descenso durante casi toda la temporada.



Su reciente eliminación en semifinales de la Copa do Brasil a manos de Flamengo ha afectado el ánimo del equipo, que ahora concentra todas sus energías en la Sudamericana.



Como local, Corinthians espera defender su invicto de siete partidos en casa contra equipos argentinos.



En la Sudamericana, el conjunto paulista siempre ha empatado con Racing, pero el técnico argentino Ramón Díaz espera cambiar esa historia para llegar con ventaja a la vuelta en el Cilindro.



Junto al delantero Depay, exjugador del Atlético de Madrid y del Manchester United, el entrenador de Corinthians puede incluir en el once titular a Talles Magno, Pedro Raúl y Yuri Alberto para reforzar el ataque.



Matheuzinho está en duda tras recibir seis puntos de sutura por una patada en el partido contra Flamengo. En cambio, Maycon, Ruan Oliveira, el ecuatoriano Diego Palacios y Ryan no estarán disponibles debido a lesiones.



En São Paulo, el equipo argentino, dirigido por Gustavo Costas, buscará obtener ventaja como visitante de cara a la vuelta en su fortín de Avellaneda.



El protagonismo estará en manos del punta Adrián Martínez, máximo artillero de la Sudamericana con nueve goles en diez partidos.



Marco Di Cesare y Gabriel Rojas están en duda, mientras que el colombiano Roger Martínez se perderá el partido tras lesionarse en el encuentro de la selección Cafetera con Bolivia en las eliminatorias mundialistas.



- Posibles alineaciones:



Corinthians: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá (Gustavo Henrique), Matheus Bidu; José Martínez, Breno Bidon, André Carrillo, Garro; Memphis Depay y Yuri Alberto.



Entrenador: Ramón Díaz.



Racing: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Agustín Basso, Nazareno Colombo, Facundo Mura; Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Juan Quintero, Luciano Vietto; Adrián Martínez.



Entrenador: Gustavo Costas.



Árbitro: el uruguayo Gustavo Tejera.



Estadio: Neo Química Arena, en la ciudad brasileña de São Paulo.



Hora: 20:30 HB.