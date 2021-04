Coronavirus: ¡Golazo sudamericano! Llegaron las vacunas donadas por Sinovac

Escucha esta nota aquí

Las 50.000 vacunas contra el Covid donadas por el laboratorio chino Sinovac para inmunizar a los jugadores, técnicos y árbitros del fútbol sudamericano, que disputarán la Copa América y demás torneos de la Conmebol, arribaron este miércoles a Uruguay.

Este es "un hecho histórico en un momento histórico de la humanidad", dijo el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, el paraguayo Alejandro Domínguez, a periodistas en el aeropuerto de Carrasco, cerca de Montevideo.

Domínguez llegó este miércoles a la capital uruguaya para recibir en persona las dosis del vuelo cargo de Lufthansa, que arribó a la terminal aérea sobre las 20H30 locales.

"Somos la única confederación en el mundo que creímos en grande, como ha mostrado la historia del fútbol sudamericano", sostuvo el dirigente, antes de agradecer a China y a las autoridades uruguayas por las gestiones ante el gigante asiático para lograr la donación.

Domínguez recalcó que Sinovac produjo "un lote de vacunas específicas y especialmente para el fútbol sudamericano", que brinda "una herramienta más" al protocolo sanitario que ya despliega la confederación.

De esta manera se podrá "garantizar la seguridad de los protagonistas de la Copa América que se viene", afirmó, insistiendo en que las vacunas "no sustituyen de ninguna forma al protocolo".

Por su parte, el embajador chino en Uruguay, Wang Gang, aseguró que esta donación configura "un antes y un después en las relaciones entre China y la Conmebol en general, y entre China y la Copa América en particular".

El diplomático también resaltó el papel del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, para conseguirlo y lo consideró un "reflejo de la asociación estratégica entre China y Uruguay".

Las dosis serán distribuidos "en forma inmediata" a las distintas asociaciones "en estricto cumplimiento de las normativas legales y sanitarias vigentes", había remarcado días atrás Conmebol en un comunicado.

Según dio a conocer la entidad, la vacunación con dosis de CoronaVac, del laboratorio chino Sinovac, comenzará con las selecciones que disputarán la Copa América Colombia-Argentina y los que se encuentran participando de los torneos internacionales hasta llegar a los equipos femeninos y masculinos de la máxima categoría de cada país.

"En todos ellos están incluidos, naturalmente, el cuerpo técnico y los asistentes", observó el organismo.

El orden continúa con los árbitros y el personal operativo que interviene en la organización de los partidos.

Conmebol aclaró que la vacunación no será obligatoria. "El jugador que elija no inmunizarse no será penalizado ni excluido de las competiciones".

El operativo vacunación finalizará antes del comienzo de la Copa América en Argentina y Colombia (13 de junio).