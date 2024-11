Costa: “Se equivocan al pretender una abusiva renovación; el canal del fútbol es un hecho”

El contrato, suscrito en 2021, finaliza este 2024 y, a partir del próximo año, la FBF apuesta por el canal del fútbol ya que “ iremos de una pobreza franciscana a una evolución de los ingresos ”. La última cuota para los clubes fue de $us 130.000, aunque la mayoría ya lo cobró, tomando en cuenta los inconvenientes económicos de casi todos los clubes del país.

El contrato que se suscribió en 2021 con Telecel S.A. fue de $us 48.650.000 de los cuales se destinó $us 5.497.450 para la implementación del VAR. Según el portal Sports 360, presente en el Congreso Ordinario de la FBF en abril de este año, de los $us 43.152.550 que quedaron, 39.503.800 (92%) fue para la División Profesional y 3.016.300 para las asociaciones (7%).