Costas cuestiona a Clausen y el DT de Blooming dice que “es mejor no hacerle caso, porque un día habla una cosa y al otro día dice otra”

Consultado sobre el tema, Clausen se vio sorprendido y prefirió restarle importancia. “Yo nunca he dicho que acá no se puede jugar, nunca dije que se tiene que suspender (un partido). La verdad no lo entiendo al presidente Costas, si habló de eso, además yo dije en Laboratorio Fútbol (programa de TV) que es más más fácil hablar que entrenar, así que no entiendo que es lo que busca”, afirmó el argentino.