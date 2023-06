Costas vs prensa: primer round

Gustavo Costas empezó a jugar un partido aparte con el periodismo boliviano, luego de algunas publicaciones que hacían referencia a lo que había declarado sobre las deficiencias que sufre el fútbol boliviano y que terminan mermando sus posibilidades cuando le toca competir contra otros países.

El entrenador de la selección boliviana criticó a los periodistas porque, supuestamente, le tergiversan lo que dice. No hizo distinciones, metió a todos en la misma bolsa, pese a que hubo diferencias a la hora de interpretar lo manifestado por él al referirse a la realidad del fútbol nacional.

“Acá todos dicen “vamos al Mundial”, pero ¿qué hacemos para ir al Mundial? Las canchas son un desastre, los delanteros son todos extranjeros, y recién ahora están apareciendo algunos chicos en defensa. El trabajo que vamos a hacer con la Sub 23 no es pensando en el Preolímpico, estamos pensando para el día de mañana tenerlos en la (Selección) Mayor”.

Agregando luego que “dicen que, si queremos entrenar, tenemos una cancha sola. Yo tengo mucha fe y no quiero poner excusas (…) las excusas se van a la mierda. Si tenemos que trabajar las 24 horas, vamos a hacerlo”.

Esas fueron las frases/opiniones disparadoras de este inesperado enfrentamiento que seguramente se alargará por un tiempo, y que puede empeorar si la selección boliviana no consigue buenos resultados.

Sin embargo, un sector del periodismo lo tomó, justamente, como una excusa que nos hiciera recuerdo de las precarias condiciones que existen en el fútbol boliviano y que la selección boliviana lo sufre en carne propia.

Algunos le tiraron con munición gruesa y lo mandaron a callar, diciéndole que “sabía a dónde se metía”, sin reparar que en el fondo tiene razón. Incluso, hubo dirigentes que se hicieron eco de esto último y también le tiraron algunos dardos.

Al entrenador no le gustaron las publicaciones y, seguramente, tampoco las opiniones, aunque él se refirió simplemente a que no se publicó textualmente lo que dijo, sino solo algunas partes de lo que había manifestado.

Costas, como buen ex zaguero central, salió con los tapones de frente. “No me gusta hablar porque los periodistas mandan todo al revés y me hacen quedar para la mierda”, manifestó después del empate de Bolivia en el amistoso ante Chile en el Estadio Tahuichi Aguilera.

Esa era simplemente la consecuencia de lo sucedido antes, cuando el argentino, en conferencia de prensa antes de los amistosos frente a Ecuador y Chile, manifestó que “todo el mundo te lo dice: el jugador boliviano no se forma bien. Hay que corregir un montón de cosas porque para criticar estamos todos (...). No tenemos cancha para entrenar. Ayer nos dieron una, pero no la querían dar”.

Después de eso, el primero en reaccionar fue el hijo del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costas, y presidente de Always Ready, Andrés Costa.

“Creo que se debe trabajar más, demostrar más y no hablar tanto, es una opinión genérica para nosotros, (en) el fútbol boliviano hay que hablar menos y trabajar más, se lo está demostrando poco a poco, se está dando oportunidad a muchos jóvenes y estoy seguro que serán un aporte para el país”, señaló el titular de Always al referirse a lo dicho por Costas.

“No me quejé, ustedes ponen frases intermedias que confunden a la gente. Yo dije que no tenemos que tener ninguna excusa. Hay que escuchar la nota, los periodistas escriben con maldad y eso es lo que más vende en este mundo”, señaló días más tarde.

Pero la polémica siguió dando vueltas y Costas volvió a hacer referencia a las críticas, luego del partido con Chile.

“Nosotros tenemos que saber dónde estamos parados. Yo no abro el paraguas y no tengo miedo a nada, por eso puse a (Lucas) Chávez, y a (Marcelo) Suárez que no tienen partidos internacionales. No tengo miedo a nada”.

Fin del capítulo. Costas disparó al bulto. Quizá más adelante tenga que analizar un poco más lo que dice para ahorrarse problemas. ¿Esta historia continuará?

Lea también Motor Marco Antezana y Roberto Callejas, los mejores en el nacional de motos El cochabambino ganó la MX1 de cross, mientras que el cruceño se impuso en la Open de enduro. La competencia tuvo lugar en Cochabamba

​