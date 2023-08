Courtois: el Real Madrid se queda sin muro

El internacional belga se lesionó en el entrenamiento de este jueves siendo sometido a unas pruebas médicas que evidenciaron "una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda".



"El jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días", finaliza el breve parte médico emitido por el Real Madrid.



El conjunto merengue no precisa el tiempo de baja de su portero estrella pero según la prensa española podría estar de baja entre ocho y nueve meses, con lo que se perdería casi toda la temporada.



"Nunca esperas pasar por algo como esto pero ahora toca aceptarlo y hacer todo para superarlo y volver aún más fuerte", escribió Courtois en su cuenta de Instagram, bajo una foto suya con la pierna izquierda vendada.



"Gracias a todos por la energía, el cariño y los ánimos, os aseguro que me motivan para recuperarme cuanto antes", añadió el portero del Real Madrid.



Courtois se lesionó durante el entrenamiento matinal, que abandonó llorando, según la radio Cadena Ser.



De acuerdo con este medio, el arquero belga se hirió al final de un partidillo cuando al intentar coger un balón, apoyó la pierna izquierda y se le giró la rodilla.



La lesión del guardameta belga, auténtico seguro del equipo, es un duro golpe para el Real Madrid a dos días de debutar en el campeonato liguero el sábado en el estadio de San Mamés contra el Athletic de Bilbao.



Llegado al Real Madrid en 2018, Courtois, jugador capital en el equipo merengue, había sufrido en 2015 un desgarro del menisco que le tuvo tres meses apartados de los terrenos de juego.



Desde su llegada, el meta belga ha sido un imprescindible en los esquemas de los entrenadores que han pasado por el banquillo del Santiago Bernabéu.



En la pasada temporada, Courtois disputó 49 encuentros con la camiseta blanca en los que encajó 49 tantos y sólo se perdió doce encuentros, la mayoría de ellos por distintas molestias sin gravedad.



- ¿Buscar un nuevo portero? -

El equipo blanco confiará en el guardameta ucraniano Andriy Lunin, el otro portero inscrito con la primera plantilla, para el primer encuentro de Liga el sábado.



El portero ucraniano del Real Madrid, que, de acuerdo con los diarios locales, rechazó salir en esta ventana de mercado, disputó la pasada temporada 12 encuentros con la camiseta blanca, en los que recibió 13 tantos.



Para la prensa española, el Real Madrid podría acudir al mercado para hacerse con un portero y apunta, entre otros, a David de Gea, que se encuentra sin equipo tras finalizar su contrato con el Manchester United.



El antiguo arquero del Atlético de Madrid ya estuvo a punto de recalar en el conjunto merengue en 2015, pero la operación se torció en el último minuto, tras llegar su documentación fuera de plazo.



Otros nombres que parecen sonar para el conjunto merengue en caso de ir al mercado es el del portero del Chelsea Kepa Arrizabalaga o el del Getafe, David Soria.



- Apoyo del equipo -

Tras conocerse la lesión de Courtois, sus compañeros no han dudado en inundar las redes sociales con mensajes de ánimo.



"Lamento mucho verte en esta situación. Estamos contigo en cada paso hacia la recuperación. Eres un guerrero y sé que superarás este desafío. ¡No estás solo! ¡Mucha fuerza Tibu!", escribió Dani Carvajal en su cuenta de Instagram.



"Todo tu equipo, contigo hasta el final. Ánimo y fuerza Tibu. te esperamos pronto y mas fuerte que nunca", añadió el capitán Nacho Fernández, en la misma red social.



También el recién fichado Arda Guler, lesionado en el menisco, animó a Courtois: "Recupérate pronto Thibaut. Estoy seguro de que volverás más fuerte".