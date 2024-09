CR7 para rato: Cristiano Ronaldo no contempla aún su retirada deportiva

El delantero estrella portugués Cristiano Ronaldo no contempla poner fin a su carrera por el momento, ya que considera que aún puede ayudar a la selección, declaró este lunes durante una conferencia de prensa en Lisboa antes del partido ante Croacia previsto el jueves, de Liga de las Naciones.



"Llegado el momento pasaré a otra cosa (...) No será una decisión difícil de tomar", declaró el jugador de 39 años ante los periodistas.



"Si tengo la sensación de no aportar nada seré el primero en irme", añadió, citando el ejemplo de su compañero Pepe, "que se fue por la puerta grande" luego de haber anunciado su retirada deportiva el pasado mes de agosto a los 41 años.



El cinco veces ganador del Balón de Oro, que milita desde hace casi dos años en el Al-Nassr de Arabia Saudita, disputó el pasado verano boreal su sexta Eurocopa, pero sin marcar un solo gol y despidiéndose en cuartos de final ante Francia (0-0; 5-3 en penales).



Preguntado sobre las críticas de las que fue objeto después del torneo europeo, CR7 respondió que "nunca" consideró abandonar la selección.



"Las expectativas de la gente con la selección nacional eran demasiado elevadas", estimó el capitán de la 'Seleçao'.