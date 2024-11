Crisis en Oriente Petrolero: capitanes envían carta a la FBF solicitando ayuda urgente

El primer plantel de Oriente Petrolero, representado por sus capitanes, ha emitido un comunicado dirigido al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Ing. Fernando Costa Sarmiento, solicitando la activación de un plan de salvataje para enfrentar la crisis económica que atraviesa el club. La misiva destaca la grave situación financiera que afecta a los jugadores, quienes han acumulado atrasos salariales de hasta cinco meses.



“En cumplimiento a lo ya acordado con su autoridad y toda vez que la FBF en estos casos de no pago de sueldos en los clubes por más de 5 meses, activa un plan de salvataje a los clubes y toda vez que el art. 1 y art. 17 del Manual de Clubes de la FBF, art. 3 y 22 del Procedimiento ante el TRD de la FBF y con la finalidad de optar por la opción de propuesta en el sentido que la FBF pueda cancelarnos los sueldos de los recursos del club Oriente Petrolero solicitamos su intervención y se nos pueda activar el plan de salvataje con la finalidad de poder cubrir las necesidades básicas de nuestras familias”, indica el documento que lleva la firma de cinco capitanes del primer plantel.



En su exposición, los capitanes Víctor Hugo Dorrego, Marcos Daniel Riquelme, Diego Bejarano, Gilbert Álvarez, Erwin Junior Sánchez y Carlos Enrique Añez expresan su preocupación por la falta de pagos y piden que se activen mecanismos para garantizar el cumplimiento de sus derechos laborales. En particular, solicitan que los ingresos por derechos de televisión y participaciones en competiciones sean utilizados para saldar sus sueldos.



El comunicado también menciona que, según el manual de clubes de la FBF y otros procedimientos establecidos, es posible activar un plan de salvataje en situaciones como la actual. Los jugadores esperan que la federación tome medidas urgentes para asegurar el pago de sus salarios y así poder cubrir las necesidades básicas de sus familias.



“Los montos que sumen esos ingresos del club Oriente Petrolero la FBF los dirija de manera urgente para el pago de nuestros sueldos en cumplimiento a nuestro derecho al trabajo y sea bajo los alcances del art. 22 del Reglamento Sobre el Estatuto y la Transferencia de los Jugadores de FIFA con relación al DS. N° 23570 del 26 de junio de 1993, en lo referente a nuestros derechos laborales a recibir un pago por nuestro trabajo como prioridad”,



La crisis en Oriente Petrolero no solo afecta a los jugadores, sino también al cuerpo técnico y al personal administrativo, quienes enfrentan una incertidumbre creciente debido a los atrasos salariales. La falta de pagos ha llevado a los futbolistas a realizar paros en los entrenamientos, lo que repercute negativamente en su rendimiento deportivo.



Los capitanes del equipo hacen un llamado a la FBF para que actúe con celeridad y derive el conflicto al Tribunal de Resolución de Disputas (TRD) con el fin de iniciar un proceso de conciliación. La situación actual ha generado desconfianza entre los jugadores y ha puesto en riesgo la estabilidad del club.



Los cinco puntos que solicitan los jugadores de Oriente:



1.- Que cualquier monto por los derechos de TV del club Oriente Petrolero sea para el pago de sueldos del primer plantel.



2.- Que el pago por participación en Copa América sea para el pago de Sueldos del Primer plante.



3.- Que el pago por participación de partidos de Eliminatorias sea para el pago de Sueldos del Primer Plantel.



4.- Se derive este conflicto al TRD, a objeto de que se inicie el procedimiento de una Opción de Propuesta en la vía de Conciliación.



5.-Cualquier ingreso a futuro por derechos de TV de la gestión deportiva 2025, sea también considerada para el pago de nuestros sueldos.