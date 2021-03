Crisis: ¿Qué dice la empresa de TV que pagará 48.650.000 dólares por el fútbol boliviano?

Escucha esta nota aquí

Todo apuntaba a que el fútbol boliviano seguiría dando pasos importantes, después de la firma del contrato por los derechos de TV con Telecel SA Tigo; sin embargo, la empresa que pagará 48.650.000 dólares por el periodo 2021 – 2024 solo ha logrado televisar un solo partido, de los cinco que debieron disputarse, por la protesta de los jugadores del país. Su demanda más importante es la anulación del Tribunal de Apelaciones integrado solo por representantes de los dirigentes.

“Nos solidarizamos con la compleja situación que está atravesando el fútbol profesional boliviano, alineados a nuestra filosofía de promover e impulsar el deporte en el país. Lamentamos que esto suceda en un momento en el que estamos por dar un paso histórico, con las condiciones necesarias que nos permiten visibilizar aún más el talento nacional y brindar nuestro aporte para que mejore el futbol nacional”, dijo a DIEZ María Laura Mendoza, gerente de marca y comunicación de Tigo.

La compañía ya hizo efectivo del primer desembolso (10%) del monto total, pero los jugadores de clubes tienen otros pedidos y no solo el cumplimiento de sus salarios devengados. Exigen seguridad jurídica que les permita hacer prevalecer sus derechos, seguro de salud y otros.

“Somos testigos del importante esfuerzo que está haciendo la Federación Boliviana de Fútbol por reactivar la División Profesional, por lo que esperamos con mucha ilusión, que las partes puedan llegar a un consenso de bien común. Somos amantes de este deporte que une al país y estamos seguros que los fanáticos agradecerán volver a disfrutar la pasión por el fútbol”, agregó Mendoza.

Los planteles de Real Santa Cruz, Wilstermann, Nacional Potosí, The Strongest, Blooming, Guabirá, San José, Palmaflor, Independiente y Oriente Petrolero le dijeron no al inicio del torneo boliviano. Hoy será el turno de conocer las posiciones de Royal Pari, Aurora, Real Tomayapo y Always Ready. Mientras que los equipos de Bolívar y Real Potosí quedaron al margen de la protesta, ya que su encuentro fue reprogramado.