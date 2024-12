Crisis sin fin: primer plantel de Oriente Petrolero se niega a jugar el clásico sin el pago de un salario

De mal en peor. La crisis en Oriente Petrolero se profundiza cada vez más luego de que el primer plantel decidiera no presentarse a jugar el clásico cruceño del domingo frente a Blooming si no se les cancela al menos un mes de salario. Esta decisión surgió el viernes en la tarde tras una reunión entre los jugadores, quienes se cansaron ante la falta de respuesta por parte de la dirigencia.



Oriente perdió el miércoles frente a Royal Pari (2-1) y un día después (jueves) el plantel decidió ingresar en paro reclamando los varios meses que se les adeuda. La medida no se levantó y el viernes los jugadores ni siquiera asistieron a la sede de San Antonio.



“A mí prácticamente no se me ha cancelado en todo el año, mientras que algunos compañeros recibieron a lo mucho dos cuotas”, había manifestado Marcos Riquelme, referente y uno de los capitanes del equipo, haciendo alusión al triste presente por el que atraviesan en el club.



La deuda no solo abarca a los jugadores, sino que también incluye al cuerpo técnico, que no ha cobrado ni un solo peso desde que asumió el cargo, así como también al cuerpo médico, auxiliares y administrativos, quienes llevan cerca de un año sin percibir su salario.



Joaquín Monasterio, director técnico del equipo, ya conoce la posición del primer plantel y manifestó lo siguiente a El Deber Sports:



“No hay novedad; esa es la postura, por lo tanto no se van a presentar”, manifestó Monasterio a El Deber Sports.