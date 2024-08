Crisis y oportunidad: Always Ready busca rehabilitarse ante un necesitado The Strongest

Always Ready y The Strongest se enfrentarán este jueves en un partido que promete emociones intensas, correspondiente a la octava fecha del torneo Clausura de la División Profesional. El encuentro está programado para las 20:00 en el estadio Municipal de Villa Ingenio, ubicado en El Alto, y será arbitrado por el cruceño Ivo Méndez asistido por Edward Saavedra y Alfredo Vásquez. Este duelo es crucial para ambos equipos: Always Ready busca una victoria para acercarse a los primeros lugares, mientras que The Strongest tiene la obligación de ganar para alcanzar a Bolívar en la cima de la tabla.



Always Ready no atraviesa su mejor momento tras sufrir una derrota como local frente a Universitario de Vinto. Esta situación se complicó aún más con la sorpresiva renuncia de su director técnico, Flabio Torres, quien decidió dar un paso al costado debido a diferencias internas en el primer plantel. Torres había solicitado a la dirigencia la salida de ciertos futbolistas, pero el presidente del club, Andrés Costa, lo rechazó precipitando la renuncia del entrenador colombiano.



Ante esta inesperada situación, Julio Quinteros, actual director técnico de las divisiones menores del club, asumirá la función para el partido del jueves mientras la dirigencia analiza a los posibles reemplazos de Torres. En los dos últimos entrenamientos, Quinteros ha mostrado su intención de formar un equipo competitivo, que podría alinearse con Baroja; Medina, Vaca, Caicedo, Suárez, Cuéllar; Terrazas, Robson; Paniagua, Rodrigues y Lucumí.



Por su parte, The Strongest llega a este encuentro tras un traspié en la jornada anterior, donde empató 1-1 en casa ante Aurora. El Tigre tiene la necesidad de ganar para igualar a Bolívar en el primer lugar de la tabla. Un resultado diferente complicaría su camino hacia el título, especialmente considerando que solo el campeón del Clausura obtiene un boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025, ya que San Antonio, ganador del Apertura, aseguró su lugar.



Ismael Rescalvo, director técnico del atigrado, no solo se enfoca en el rendimiento del equipo en el Clausura, sino que también ajusta preparativos para afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores, donde The Strongest se enfrentará a Peñarol de Uruguay, un histórico del fútbol sudamericano.



El once inicial del Tigre para visitar a Always Ready podría ser el siguiente: Viscarra; Roca, Caire, Aimar, Bustos; Arrascaita, Wayar, Ursino; Amoroso, Chura y Triverio. Este equipo buscará aprovechar su experiencia y talento para sumar tres puntos vitales en su lucha por el título.



En otro tema, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) ha decidido reprogramar dos partidos debido a los bloqueos en carreteras. El miércoles, estaba previsto el encuentro entre Nacional Potosí y Royal Pari a las 20:00 en Potosí, y el jueves, Independiente debía enfrentarse a Real Santa Cruz a las 18:00. La FBF ha informado que las nuevas fechas y horarios se darán a conocer en las próximas horas.