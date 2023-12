Cristian Álvarez dejó Oriente Petrolero

Cristian Álvarez, quien defendió los colores de Oriente Petrolero durante el último semestre, expresó su agradecimiento y aprecio hacia el club, sus compañeros, y la ferviente afición que lo respaldó desde su llegada en junio de 2023.



El experimentado delantero argentino compartió sus reflexiones tras un año intenso en el que enfrentaron diversas adversidades. "Hoy me toca despedirme de este gran club (Oriente Petrolero). Fue un año duro en muchos aspectos, pero gracias a mis compañeros y al grupo que formamos pudimos sacar adelante una situación complicada e incómoda para todos", expresó Álvarez en su mensaje.



Durante su paso por Oriente Petrolero, Álvarez dejó una marca significativa en el terreno de juego. Con 24 partidos disputados en la Liga boliviana, el delantero contribuyó con cinco goles y cinco asistencias, destacando como uno de los goleadores del equipo, solo superado por Jonathan Cristaldo, quien registró siete goles.



Además de su desempeño en la liga local, Álvarez también participó en siete encuentros de la Copa Sudamericana y seis partidos de la Copa boliviana. Su versatilidad y compromiso fueron clave para el equipo en competiciones nacionales e internacionales.



En su mensaje de despedida, Álvarez extendió su gratitud hacia los apasionados seguidores de Oriente Petrolero: "Me voy muy agradecido con sus hinchas que me han brindado todo su cariño desde el primer día y también con las personas que trabajan para la institución que son una parte fundamental en el funcionamiento del club! GRACIAS POR TODO ORIENTE."