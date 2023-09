Cristian Zambrana, dirigente del Tigre: “Esperemos que la Conmebol vea esta injusticia”

Quedó claro que la anulación de los torneos de la División Profesional no sentó para nada bien en The Strongest. ​

Sin embargo, debido a la red de corrupción y amaños de partidos montada fútbol boliviano, la FBF junto a la mayoría de los clubes de primera división determinaron paralizar y anular las competencias en curso.



Cristian Zambrana, dirigente del Tigre, atendió a los medios de prensa y expresó su molestia por las medidas que se tomaron en el Consejo Superior de la División Profesional.



“No ensuciemos la pelota. Esta complicada la situación, pero no vamos a dejarnos, no nos quedaremos con los brazos cruzados”, afirmó.



“Mañana tenemos una reunión de directorio, tomaremos una serie de decisiones. Seguramente se hará una representación hasta Conmebol e instancias superiores”, añadió.



Finalmente , Zambrana, destacó la postura de sus jugadores quienes manifestaron que no se presentarán a jugar un nuevo torneo.



“Yo creo que el aviso de nuestros jugadores fue sabio, ellos tienen todo el apoyo de la dirigencia”, concluyó.