Cristiano Ronaldo: "A veces el calor del momento se lleva lo mejor de nosotros"

Cristiano Ronaldo pidió disculpas sin pedirlas realmente. El portugués abandonó a su equipo cerca del final del partido del Manchester United ante el Tottenham. Los Red Devils vencieron cómodamente por 2-0, pero CR7 no vio minutos, se negó a ingresar a falta de cinco minutos (según medios ingleses), y dejó el estadio de Old Trafford cuando el partido aún se disputaba.

"Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera, trato de vivir y jugar respetuosamente con mis colegas, mis adversarios y mis entrenadores. Eso no ha cambiado. No he cambiado. Soy la misma persona y el mismo profesional que he sido durante los últimos 20 años jugando al fútbol de élite, y el respeto siempre ha jugado un papel muy importante en mi proceso de toma de decisiones.