Cristiano Ronaldo agradece al Liverpool su apoyo tras muerte de su bebé

La superestrella portuguesa del Manchester United, Cristiano Ronaldo, en duelo por el reciente fallecimiento de uno de sus dos bebés recién nacidos, mostró este jueves su agradecimiento al Liverpool y a sus aficionados por el apoyo que le dieron en el partido del martes entre los dos equipos.

En el minuto 7 de juego, como el número 7 que lleva desde joven y su primer paso por Old Trafford, los espectadores presentes en Anfield, y el equipo técnico de los Reds al borde del terreno, se levantaron para un minuto de aplausos en apoyo a Cristiano Ronaldo, mientras que el célebre Kop (la famosa tribuna de aficionados del Liverpool) entonaba el himno del club, "You'll Never Walk Alone" (Nunca caminarás solo).

CR7 colgó un video de este homenaje en su cuenta Instagram con el texto: "Un mundo... Un deporte... Una familia universal. Gracias Anfield. Mi familia y yo no olvidaremos nunca este momento de respeto y compasión".

El símbolo era mayor teniendo en cuenta que la rivalidad entre Liverpool y Manchester United es una de las más fuertes del fútbol inglés.

Ronaldo y su compañera, la modelo española Georgina Rodríguez, habían anunciado en las redes sociales haber perdido a su hijo que acababa de nacer, mientras que su hija, en el parto de gemelos, estaba en buena salud.

El quintuple Balón de Oro, de 37 años, era ya padre de cuatro hijos, tres de ellos nacidos por gestación subrogada, antes de encontrar a Georgina Rodríguez.

