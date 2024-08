Cristiano Ronaldo convocado con Portugal para la Nations League

Cristiano Ronaldo jugará con la selección de Portugal los próximos dos partidos de septiembre de la Nations League frente a Croacia (5 septiembre) y Escocia (8 de septiembre) a pesar de su discreto papel en la Eurocopa-2024.



El jugador de 39 años no marcó en la que fue su sexta Eurocopa, donde Portugal cayó en cuartos de final frente a Francia, pero sigue contando con la confianza del seleccionador Roberto Martínez.



"Cuando deje la selección, no se lo diré a nadie antes de anunciarlo. De momento, siento que soy capaz de ayudar al equipo", dijo Ronaldo a una televisión portuguesa esta semana.



Cristiano Ronaldo, cinco veces Balón de Oro, lleva dos años jugando en el Al-Nassr de Arabia Saudita. La ausencia por lesión del delantero del París Saint-Germain Gonçalo Ramos hace que la sucesión del astro portugués sea todavía más complicada.



Por su parte, la selección de Bélgica no contará con una de sus principales figuras, el delantero Romelu Lukaku para enfrentarse a Israel (6 de septiembre) y a Francia (9 de septiembre).



Lukaku, fichado por el Nápoles recientemtente, pidió descansar tras un ajetreado verano que acabó con su traspaso al equipo italiano procedente del Chelsea.



El portero del Real Madrid Thibaut Courtois sigue sin estar en las convocatorias belgas por su conflicto con el entrenador Domenico Tedesco.