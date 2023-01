Cristiano Ronaldo debuta con victoria del Al Nassr

El portugués Cristiano Ronaldo debutó este domingo con victoria en su primer partido oficial como jugador del Al-Nassr. Su equipo ganó 1-0 contra el Al-Ittifaq en el campeonato saudita, en el Mrsool Park de Riad durante la 14ª jornada.



En un gran ambiente gracias a los 22.862 aficionados motivados por el debut de su ídolo, CR7 estuvo muy participativo en todos los frentes del ataque, multiplicando las llamadas para marcar, en vano.



Pocos días después de su doblete contra el PSG durante un amistoso de gala (derrota 5-4), la estrella portuguesa, convertida en capitán del Al-Nassr por el entrenador francés Rudi García, tuvo importancia en el partido.



El gol llegó gracias a una acción colectiva: Al Sulaiheem centró y encontró a CR7, que elevó el balón pero fue el brasileño Anderson Talisca, mejor posicionado, quien envió finalmente el balón al fondo de las redes (31).



Cinco minutos más tarde, el cinco veces Balón de Oro intentó anotar de falta directa pero su disparo no fue a portería.



Su mejor ocasión fue un disparo potente que el guardameta brasileño Paulo Victor (78) consiguió salvar.



El público saudita acogió a la estrella con una pancarta en las gradas del Mrsool Park que proclamaba "Te deseamos lo mejor, pero tú ya eres el mejor".



Con esta victoria, el Al Nassr se pone líder del campeonato con 33 puntos, uno por delante de su rival Al Hilal.