Cristiano Ronaldo se entrenó en el gimnasio de cara al cotejo contra Marruecos

El martes, frente a Suiza, Ronaldo (37 años) no entró en el once titular, lo que no le sucedía desde hace casi 15 años en su selección. El portugués entró en el minuto 75 de juego en lugar del joven Gonçalo Ramos, quien marcó además tres goles.

"Vi las imágenes y no me gustó en absoluto. Realmente no me gustó", afirmó Santos.