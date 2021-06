Croacia y República Checa empatan y mantienen opciones de octavos de final

Escucha esta nota aquí

Croacia, subcampeona del mundo, y República Checa se repartieron los puntos (1-1), este viernes en Glasgow en su segundo partido del grupo D de la Eurocopa-2020, y ambas mantienen sus opciones para clasificarse a octavos de final.

Patrik Schick, una de las revelaciones de la Eurocopa, puso por delante a República Checa de penal, que le hicieron a él mismo (37), pero Ivan Perisic igualó nada más empezar el segundo tiempo (47).

A la espera del Inglaterra-Escocia de este viernes por la tarde (15:00) en Wembley, el conjunto checo sigue liderando la llave con 4 puntos, uno más que los 'Three Lions'. Croacia, de su lado, sube al tercer puesto con una unidad, mientras que Escocia marcha colista sin puntos.

Con ese número de puntos es muy complicado que a República Checa se le escapen los octavos. Menos fácil lo tiene la selección balcánica, que presumiblemente estará obligada a vencer a Escocia en la última fecha, el martes 22 de junio (15:00).

República Checa derrotó por 2-0 a los escoceses en su estreno en la Eurocopa, el lunes, mientras que Croacia cayó en Londres por la mínima en el primer encuentro de la jornada del domingo.

"Este partido nos deja un gusto amargo, porque no hemos ganado. Entramos en el partido de forma desorganizada. Hemos jugado mejor en el segundo tiempo", declaró el capitán croata, Luka Modric.

Los dos equipos se anularon en los primeros instantes del partido, sin generar ocasiones y sin acierto cuando se acercaban al área rival. Las defensas estaban bien plantadas.

El primer aviso lo dio Croacia. Modric sacó un córner en corto y Perisic, desde dentro del área, efectuó un disparo que desafortunadamente salió demasiado centrado, fácil de detener para Tomas Vaclik (22).

- Perisic, el más listo -

El partido volvió a tranquilizarse hasta unos diez minutos después. En un saque de esquina checo, el defensa croata Dejan Lovren dio un codazo a Schick, que sangró mucho por la nariz.

El árbitro, el español Carlos del Cerro Grande, observó la acción a través de la pantalla del VAR y decretó penal, que se encargó de convertir el propio Schick (37), llevando su cuenta anotadora en esta Eurocopa a tres dianas.

"Sentía que podía marcar, tenía confianza, no estaba completamente KO (por el codazo de Lovren)", afirmó el delantero del Bayer Leverkusen. "Hemos intentado tapar a Modric y al final ellos no han tenido tantas ocasiones de marcar", añadió.

La selección ajedrezada replicó de inmediato con una buena conducción de Ante Rebic, pero el delantero del AC Milan chutó muy desviado cerca de la portería de Vaclik (39).

En los últimos minutos de la primera mitad el encuentro entró en una fase bronca, llena de faltas.

Tras el paso por vestuarios, Croacia sacó su orgullo de subcampeona del mundo. Cuando apenas habían transcurrido dos minutos, Perisic recibió un balón al espacio por la izquierda, sentó a Vladimír Coufal con su recorte y su potente chut fue imparable para Vaclik, que tardó en reaccionar (47).

Croacia sacó rápidamente un golpe franco anticipando la carrera de Perisic, el más listo de la clase, pillando desprevenida a la defensa checa.

"No estamos jugando bien, simplemente no. No sé el porqué. Tuvimos un mal comienzo de partido, luego marcamos ese gol, pero tenemos que demostrar mucho más contra Escocia", expresó el atacante.

Con el empate, ambas selecciones volvieron a anularse mutuamente, sin gozar de ocasiones francas. Apenas destacó un disparo de Nikola Vlasic que rozó el larguero checo (72) y un intento de su compañero Bruno Petkovic dentro del área rechazado a córner (89).

