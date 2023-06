¿Cuál es el destino ideal para Mbappé?

La estrella francesa Kylian Mbappé informó al París Saiint-Germain que no activará la cláusula para ampliar su contrato a 2025, por lo que el club parisino puede estar tentado a vender al jugador en este próximo mercado de fichajes para cobrar por un traspaso.



El campeón de la Ligue 1, que ya se ha quedado sin Lionel Messi, ha recibido otro golpe con la decisión de Mbappé de poner fin a su actual contrato en 2024, comunicada por correo este mismo lunes y que fue avanzada por el diario L'Équipe.



Estos hechos se producen apenas un año después de la renovación sorpresa del jugador por el club parisino cuando parecía que la estrella de los 'Bleus', en el PSG desde 2017, podría acabar en el Real Madrid.



Dicha prolongación, sin embargo, fue solo hasta 2024, con la posibilidad por parte del delantero de ampliarlo hasta 2025.



Mbappé comunicó su decisión este lunes por correo, confirmó a la AFP una fuente cercana a las negociaciones. Tenía hasta el 31 de julio de 2023 para informar al PSG si quería o no activar esta cláusula de su contrato.



Interrogado este lunes por la noche, el entorno de Mbappé no quiso reaccionar a estas informaciones.



Una salida del club en 2024 sería catastrófica para el París SG, ya que además de perder a uno de los mejores jugadores del mundo, no cobraría cantidad alguna en concepto de traspaso ya que el futbolista acabaría contrato y quedaría libre.



En estas condiciones, el PSG tiene dos opciones, según esta fuente cercana a las negociaciones: convencer al jugador para que active la cláusula de renovación antes del 31 de julio o venderlo para cobrar una cantidad importante de dinero.



- "Voy a cumplir el contrato" -

La decisión de Mbappé es un problema más para el fondo catarí QSI, propietario del París SG desde 2011, después de una temporada muy complicada dentro y fuera de la cancha, pese a haber ganado un nuevo título de la Ligue 1.



Tras el enésimo fracaso en la Liga de Campeones, la obsesión de la propiedad, el club se encuentra actualmente en la búsqueda de un sucesor para Christophe Galtier, que no continuará como entrenador pese a haber llegado apenas hace un año del Niza.



Sin entrenador, el PSG también dijo recientemente adiós a otra de sus estrellas, Messi, que ya anunció su marcha al Inter de Miami una vez concluido su contrato y que fue despedido con pitos por los hinchas del Parque de los Príncipes.



También se despidió el defensa central español Sergio Ramos y el futuro de la tercera gran estrella del equipo, el brasileño Neymar, está en el aire como consecuencia de sus lesiones y de su intermitente rendimiento, pese a tener contrato hasta 2025.



Las dos temporadas en las que el PSG pudo contar con su trío estelar en la delantera se saldaron con dos dolorosas eliminaciones en octavos de final de la Liga de Campeones, el gran objetivo del club.



Mbappé ya dejó abierta la posibilidad de acabar su contrato en 2024 con motivo de los premios a los mejores de la temporada el pasado 28 de mayo, en los que por cuarta temporada consecutiva fue elegido el mejor futbolista de la Ligue 1.



"He dicho que el próximo año jugaré en el PSG. Tengo aún un año de contrato y voy a cumplirlo", declaró ese día ante la prensa.



Mbappé se encuentra actualmente concentrado con la selección francesa en Clairefontaine, preparando los próximos partidos de los 'Bleus' de clasificación para la próxima Eurocopa, en Gibraltar el viernes y contra Grecia el próximo lunes.



El jugador se mostró sonriente y relajado en el entrenamiento del lunes por la tarde, y se le vio muy bromista con Antoine Griezmann y con el seleccionador Didier Deschamps.



Tras la sesión, firmó decenas de autógrafos para los espectadores invitados por la federación francesa.



Nada hacía presagiar la bomba que se activó horas después y que puede convertirse en el culebrón del próximo mercado estival de fichajes en el fútbol europeo.