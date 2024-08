¿Cuándo juegan Bolívar y The Strongest sus revanchas de octavos de la Copa Libertadores?

La Copa Libertadores 2024 está en su fase decisiva, y los equipos bolivianos The Strongest y Bolívar se preparan para enfrentar los partidos de vuelta de los octavos de final. The Strongest, tras una dura derrota de 4-0 en Montevideo ante Peñarol, buscará revertir la situación en La Paz. Por su parte, Bolívar, que cayó 2-0 en Río de Janeiro frente a Flamengo, también tiene la misión de dar vuelta a la serie en su estadio. Ambos encuentros se jugarán el próximo miércoles 21 de agosto y jueves 22 de agosto, respectivamente, a las 18:00 y 20:30 horas en Bolivia.

Necesidades para avanzar



Para que The Strongest tenga una oportunidad de avanzar, necesita ganar por al menos cinco goles para superar el marcador global o vencer por cuatro goles de diferencia para forzar los penales. Esto implica un esfuerzo monumental, considerando la calidad del rival y la presión que genera jugar en casa. En cuanto a Bolívar, necesita ganar por tres goles para avanzar directamente o por dos goles para llegar a los tiros desde los doce pasos. Ambas situaciones son complicadas, pero no imposibles, especialmente en la altitud de La Paz, donde los equipos rivales suelen tener dificultades.



Los partidos y sus horarios



El partido entre The Strongest y Peñarol se llevará a cabo el miércoles 21 de agosto a las 18:00 horas en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Un día después, el jueves 22 de agosto, Bolívar recibirá a Flamengo en el mismo escenario, pero a las 20:30 horas. Ambos equipos paceños esperan contar con el apoyo incondicional de su afición, que siempre ha sido un factor determinante en el rendimiento de los jugadores en casa.



Posibles alineaciones y estrategias



The Strongest, dirigido por su entrenador Ismael Rescalvo, ha puesto énfasis en una estrategia ofensiva que les permita aprovechar la altitud y el apoyo local. Se espera que el equipo presente una alineación agresiva, buscando marcar goles desde los primeros minutos. Por su parte, Bolívar, bajo la dirección de Flavio Robatto, también planea un enfoque similar, con la esperanza de que su reciente experiencia en Brasil les brinde la confianza necesaria para superar a Flamengo.